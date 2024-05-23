Минобороны: украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Татарстаном около 14:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве указали, что дрон относится к классу беспилотников самолетного типа. Подобные летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать на пути к цели сотни километров.

По сведениям Mash, его целями могли стать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Танеко» и завод «Оргсинтез».

Уничтоженным БПЛА оказался переделанный в дрон легкомоторный самолет «Летучая лисица»

Сбитый над Нижнекамском объект, предварительно, является легкомоторным самолетом А-22 «Летучая лисица», который переделали под беспилотник. Такими же летательными аппаратами в апреле ВСУ атаковали общежитие на предприятии в Елабуге. Это были UJ-22 Airborn и легкомоторные самолеты, переделанные под дроны-камикадзе.

Территория нефтеперерабатывающего предприятия "Танеко" в Республике Татарстан Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мэр Елабуги Рустем Нуриев подтвердил данные о сбитом беспилотнике в Елабужском районе Татарстана . «Да, сбит. Мы пока месторасположение не можем сказать, в каком месте. (…) В районе», — сказал он, добавив, что, предварительно, никаких разрушений после этого не последовало.

В Нижнекамске и Казани закрыли воздушное пространство, шла эвакуация сотрудников предприятий

Около 13:00 над НПЗ «Танеко» и «Таиф-НК» в Нижнекамске прозвучала воздушная тревога, также шла эвакуация сотрудников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Кроме того, по сообщениям Shot, была организована эвакуация работников «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины» и Нижнекамской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кроме того, стало известно о закрытии аэропортов в Нижнекамске и Казани. Летевшие в столицу Республики Татарстан авиасудна, перенаправили на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск, Чебоксары и Москву.

Впервые Татарстан был атакован ВСУ в апреле

Первая атака ВСУ на Татарстан произошла в начале апреля. Одним из трех летевших на Елабугу БПЛА была также «Летучая лисица».

В результате атаки один из дронов ударил по нефтеперерабатывающему заводу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», еще два — по студенческому общежитию в Елабужском районе. Травмы получили 14 человек. Среди них были граждане девяти стран: Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии и России. Все они являются студентами «Алабуга политеха».