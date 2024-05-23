Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

Мэр Елабуги Нуриев подтвердил атаку беспилотников на город

В Елабужском районе Татарстана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил мэр Елабуги Рустем Нуриев, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, разрушений на земле нет.

«Да, сбит. Мы пока месторасположение не можем сказать, в каком месте. (…) В районе», — сказал он. Других подробностей чиновник не сообщил.

Днем в четверг, 23 мая, аэропорты Нижнекамска и Казани закрыли воздушное пространство. Сигнал тревоги прозвучал над нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) «Танеко» и «Таиф-НК» в Нижнекамске. Из-за угрозы атаки беспилотников также эвакуировали сотрудников нескольких предприятий.

Затем Baza в Telegram-канале сообщило, что татарстанский город Нижнекамск был атакован беспилотником. По словам местных жителей, один беспилотник уничтожили средствами противовоздушной обороны (ПВО), другой направился в сторону улицы Гайнуллина.