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13:54, 23 мая 2024Россия

Стало известно о массовой эвакуации с предприятий в российском регионе

Shot: из-за угрозы БПЛА начали эвакуацию с предприятий в Казани и Нижнекамске

Фото: Reuters

В Казани и Нижнекамске из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массово эвакуировали сотрудников нескольких предприятий. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, рабочие места покидают сотрудники «Нижнекамскнефтехима», «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Танеко», «Таиф-НК», а также нижнекамской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Ранее стало известно, что над нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) «Танеко» и «Таиф-НК» в Нижнекамске прозвучала воздушная тревога. Помимо этого, из-за угрозы атаки беспилотников закрыли воздушное пространство аэропорта Нижнекамска. Аэропорт Казани также не принимает и не отправляет рейсы.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Татарстан в апреле. Тогда один беспилотник пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко» в Нижнекамске, но был обезврежен. Еще два дрона попали в студенческое общежитие в Елабуге. По последним данным, пострадали 14 человек.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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