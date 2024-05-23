Стало известно о прозвучавшей над российскими нефтезаводами воздушной тревоге

Mash сообщил о прозвучавшей над НПЗ в Нижнекамске воздушной тревоге

В Татарстане над нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) «Танеко» и «Таиф-НК» в Нижнекамске прозвучала воздушная тревога. Об этом пишет Mash в Telegram.

Изданию также стало известно об эвакуации сотрудников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима».

Помимо этого, канал сообщил, что из-за угрозы атаки беспилотников аэропорт Нижнекамска закрыл воздушное пространство. Аэропорт Казани также не принимает и не отправляет рейсы.

В апреле Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Татарстан. Тогда один беспилотник пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко» в Нижнекамске, но был обезврежен. Еще два дрона попали в студенческое общежитие в Елабуге. По последним данным, там пострадали 14 человек.