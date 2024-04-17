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11:57, 17 апреля 2024Россия

Названа возможная цель очередного пытавшегося атаковать Татарстан беспилотника

Mash: пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник летел в сторону зоны «Алабуга»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник летел в сторону особой экономической зоны «Алабуга» и холдинга «ТАИФ». О том, что эти объекты могли стать возможными целями попытки атаки дрона, сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает портал, украинский дрон был сбит в небе над Елабугой, а на территориях перечисленных выше предприятий объявили эвакуацию.

Из данных, опубликованных на сайте компании «ТАИФ», следует, что она занимается производством масел, бензина и реактивного топлива.

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В Министерстве обороны России подтвердили факт попытки атаки и уточнили, что Украина запустила в сторону Татарстана дрон, относившийся к типу самолетных.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.

ЖЗЛ
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