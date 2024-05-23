Стало известно об атаке дронов на Татарстан

Жители Нижнекамска заявили об атаке двух беспилотников на город

Город Нижнекамск в Татарстане атаковали два беспилотника. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Как стало известно местным жителям, один беспилотник уничтожили средствами противовоздушной обороны (ПВО), другой направился в сторону улицы Гайнуллина. Власти информацию об этом не комментировали.

Днем в четверг, 23 мая, аэропорты Нижнекамска и Казани закрыли воздушное пространство. Сигнал тревоги прозвучал над нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) «Танеко» и «Таиф-НК» в Нижнекамске. Из-за угрозы атаки беспилотников также эвакуировали сотрудников нескольких предприятий.

Беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан в начале апреля. Как стало известно позднее, один из трех участвовавших в атаке дронов-камикадзе мог быть переделанным под беспилотник А-22 «Летучая лисица». В результате атаки, по последним данным, травмы получили 14 человек.