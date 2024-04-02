Появились подробности об одном из атаковавших Татарстан дронов-камикадзе

Mash: один из атаковавших Татарстан дронов является переделанным самолетом А-22

Один из трех атаковавших Татарстан дронов-камикадзе, предварительно, является переделанным под беспилотник сверхлегким двухместным самолетом А-22 «Летучая Лисица». Подробности о конструкции летательного аппарата появились у Telegram-канала Mash.

Самолет А-22 «Летучая Лисица» разработан украинской компанией «Аэропакт». Согласно информации из открытых источников, воздушное судно способно развивать скорость до 220 километров в час, а максимальная дальность полета оригинальной модели составляет 580 километров.

В апреле 2023 года такой же украинский А-22, предположительно, направлявшийся в сторону нефтепровода «Дружба», упал в Брянской области. Как сообщал тогда Mash, борт, вероятно, планировал сбросить на объект бомбу. Пилота «Летучей Лисицы», пытавшегося вернуться на Украину, задержали. Он оказался вооружен автоматом.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. Один из дронов ударил по нефтеперерабатывающему заводу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», еще два — по студенческому общежитию в Елабужском районе. По последним данным, пострадали 13 учащихся «Алабуга политеха».