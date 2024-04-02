Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:12, 2 апреля 2024Россия

Появились подробности об одном из атаковавших Татарстан дронов-камикадзе

Mash: один из атаковавших Татарстан дронов является переделанным самолетом А-22

Фото: parfaits / Wikimedia

Один из трех атаковавших Татарстан дронов-камикадзе, предварительно, является переделанным под беспилотник сверхлегким двухместным самолетом А-22 «Летучая Лисица». Подробности о конструкции летательного аппарата появились у Telegram-канала Mash.

Самолет А-22 «Летучая Лисица» разработан украинской компанией «Аэропакт». Согласно информации из открытых источников, воздушное судно способно развивать скорость до 220 километров в час, а максимальная дальность полета оригинальной модели составляет 580 километров.

В апреле 2023 года такой же украинский А-22, предположительно, направлявшийся в сторону нефтепровода «Дружба», упал в Брянской области. Как сообщал тогда Mash, борт, вероятно, планировал сбросить на объект бомбу. Пилота «Летучей Лисицы», пытавшегося вернуться на Украину, задержали. Он оказался вооружен автоматом.

Материалы по теме:
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. Один из дронов ударил по нефтеперерабатывающему заводу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», еще два — по студенческому общежитию в Елабужском районе. По последним данным, пострадали 13 учащихся «Алабуга политеха».

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      У России попросили картошку

      Итальянская партия назвала недействительным соглашение с «Единой Россией»

      Умерла звезда «Женитьбы Бальзаминова»

      Байден поговорил с Си Цзиньпином

      Маркетплейсы начали предупреждать россиян об оплате пошлины

      Аршавин назвал единственного кандидата на пост тренера «Спартака»

      Москвичам предсказали снег после жары

      Потерю ВСУ 80 тысяч военных с начала года объяснили

      Появились подробности об одном из атаковавших Татарстан дронов-камикадзе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше