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20:16, 5 апреля 2023Россия

Задержанный пилот упавшего украинского самолета оказался вооружен

Baza: управлявший упавшим под Брянском самолетом пилот имел при себе автомат и бронежилет

Фото: телеграм-канал «Baza»

Пилот украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области, имел при себе оружие. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, мужчина был вооружен автоматом. Более того, при нем был бронежилет. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом. Позже в сети появилось фото задержанного российскими силовиками пилота.

Вечером 5 апреля в Брянской области упал украинский самолет. Пилота воздушного судна задержали российские пограничники. Потерпевший крушение самолет относится к классу лекомоторных.

Telegram-канал Mash утверждает, что воздушное судно направлялось в сторону нефтепровода «Дружба». По его данным, в граничащем с Украиной российском регионе упал Аэропракт А-22 «Летучая лисица». Предположительно, легкомоторный самолет собирался сбросить бомбу на нефтепровод.

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Варвара Кошечкина
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