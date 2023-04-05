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19:36, 5 апреля 2023Силовые структуры

Под Брянском задержали пилота упавшего украинского самолета

В Брянской области задержали пилота потерпевшего крушение украинского самолета

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Брянской области упал украинский самолет. Пилота воздушного судна задержали российские пограничники. Об этом в среду, 5 апреля, со ссылкой на погрануправление ФСБ в своем Telegram-канале сообщает издание РБК.

По данным агентства, потерпевший крушение самолет относится к классу лекомоторных. По данным силовиков, самолет рухнул в районе населенного пункта Бутовск. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.
Позже в сети появилось фото задержанного российскими силовиками пилота.

Ранее 5 апреля сообщалось, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

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Владимир Седов
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