Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Минобороны заявило, что истребители ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в ДНР

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что цель удалось поразить в районе донецкого населенного пункта Селидово.

По сведениям Конашенкова, российские военнослужащие за сутки уничтожили 22 украинских беспилотника в районах населенных пунктов в ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской, Херсонской областях.

Также российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 13 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM, разъяснили в Минобороны.

1 апреля российское ведомство отчиталось о сбитых украинских самолете МиГ-29 и вертолете Ми-8 в ДНР. Тогда же средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». Кроме того, были уничтожены пять дронов противника.

Еще раньше Минобороны докладывало о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Темировки Запорожской области.