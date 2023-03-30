Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-8
Минобороны отчиталось об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Запорожской области
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что вертолет был сбит в районе Темировки Запорожской области. Помимо этого, в течение суток российские военные перехватили три реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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27 марта военное министерство также отчитывалось об уничтожении в районе Темировки украинского вертолета Ми-8.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.