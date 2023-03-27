Российские ПВО сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8

Минобороны заявило, что средства ПВО сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе села Темировки Запорожской области вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ПВО Вооруженных сил России уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Кременной, Рубежным и Голиковым Луганской народной республики (ЛНР), а также в районе Марьинки, Ольгинки и Нового Света Донецкой народной республики (ДНР).

В рамках брифинга Конашенков также сообщил журналистам, что российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях и ударили по 107 районам сосредоточения сил противника.

По данным минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9146 единиц военной автомобильной спецтехники, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8421 боевую бронемашину, 414 зенитных ракетных комплексов, 3600 беспилотников, 404 самолета и 226 вертолетов ВСУ.

Накануне российские истребители уничтожили украинский вертолет Ми-8 в воздушном бою в районе Дмитрова ДНР. В тот же день ПВО перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбили 14 беспилотников.

