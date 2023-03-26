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14:18, 26 марта 2023Россия

Российская авиация сбила вертолет ВСУ и 14 беспилотников

ВКС России за сутки сбили вертолет Ми-8 в ДНР, 14 БПЛА и 7 снарядов HIMARS

Фото: Octav Ganea / Reuters

Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что воздушное судно было ликвидировано в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Варваровка, Пшеничное, Краснореченское Луганской народной республики, Кирилловка, Волноваха, Ясиноватая ДНР, Токмак и Балочки Запорожской области.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.

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Варвара Кошечкина
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