Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Ми-28 в ДНР

Минобороны: ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Также в районе Новоасилевки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч».

Также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Валерьяновки в ДНР, Гуляйполе и Новоукраинское в Запорожской области и Крынки в Херсонской области.