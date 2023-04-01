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15:42, 1 апреля 2023Россия

Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Ми-28 в ДНР

Минобороны: ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Также в районе Новоасилевки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч».

Также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Валерьяновки в ДНР, Гуляйполе и Новоукраинское в Запорожской области и Крынки в Херсонской области.

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Сергей Истомин
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