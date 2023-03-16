Российские истребители уничтожили в воздушном бою в ЛНР украинский МиГ-29

Минобороны заявило о сбитом в ЛНР авиацией ВКС России украинском истребителе МиГ-29

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила в воздушном бою в районе села Нововодяное Луганской народной республики (ЛНР) украинский истребитель МиГ-29. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также одну противорадиолокационную ракету HARM.

Кроме того, были уничтожены девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), замеченных в районе Ивановки Харьковской области, Малой Кардашинки и Алешки Херсонской области, Зеленого Гая, Верхнеторецкого и Григоровки Донецкой народной республики, а также возле Кременной под Луганском.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8959 единиц военной автомобильной спецтехники, 4372 орудия полевой артиллерии и миномета, 1062 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8316 танков и других боевых бронемашин, 414 зенитных ракетных комплексов, 3434 беспилотника, 402 самолета и 221 вертолет ВСУ.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что российские истребители уничтожили в районе Успеновки Запорожской области украинский вертолет Ми-8. Кроме того, 10 марта под Донецком был сбит самолет Су-27 ВСУ.