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19:40, 5 апреля 2023Силовые структуры

Появилось фото пилота упавшего в Брянской области украинского самолета

Mash опубликовал фото пилота украинского самолета, упавшего в Брянской области

Фото: Telegram-канал Mash

Опубликована фотография пилота, который управлял упавшим в Брянской области украинским легкомоторным самолетом. Фото появилось в Telegram-канале Mash.

На снимке запечатлен седой мужчина в очках и кепке с военным принтом. Задержанный одет в спортивный костюм цвета хаки. Его задерживают пограничники и работники полиции.

Вечером 5 апреля в Брянской области упал украинский самолет. Пилота воздушного судна задержали российские пограничники. Потерпевший крушения самолет относится к классу лекомоторных.

Ранее в Брянской области военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Квадрокоптер направлялся в сторону российских позиций на границе. Дробь, пущенная из ружья военного, попала в дрон противника. Рухнувший квадрокоптер практически не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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