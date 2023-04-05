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20:01, 5 апреля 2023Россия

Появились подробности об упавшем в Брянской области украинском самолете

Mash: упавший в Брянской области украинский самолет летел в сторону нефтепровода «Дружба»

Фото: Pavel Adzhigildaev / Wikimedia

Украинский легкомоторный самолет, упавший в Брянской области, направлялся в сторону нефтепровода «Дружба». Такие подробности о воздушном судне появились в Telegram-канале Mash.

По его данным, в граничащем с Украиной российском регионе упал Аэропракт А-22 «Летучая лисица». Предположительно, легкомоторный самолет собирался сбросить бомбу на нефтепровод.

Утверждается, что пилот, который выжил при падении самолета, в марте пересекал границу России — он вместе с другим легкомоторным самолетом такого же типа пытался сбросить бомбу на сотовую вышку. Тогда Аэропактам удалось скрыться.

О том, что в Брянской области упал легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ. Силовики заявили, что самолет рухнул в районе населенного пункта Бутовск. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.

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Анастасия Шейкина
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