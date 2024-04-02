Число пострадавших при атаках БПЛА в Татарстане снова возросло

Минздрав: число пострадавших при атаках БПЛА в Татарстане выросло до 13

Число пострадавших при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Татарстане снова возросло. По данным республиканского Минздрава, сейчас их 13, все они студенты, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. До этого власти Татарстана располагали информацией о 12 получивших травмы местных жителях.

Уточнялось, что пострадавшие при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана оказались студентами «Алабуга политеха».

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции атаковали Татарстан. Один дрон ударил по заводу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», два — по студенческому общежитию в Елабужском районе.