Шесть дронов упали на территорию Славянского НПЗ. Заряды были начинены поражающими элементами

На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упало шесть БПЛА ВСУ

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. В результате атаки НПЗ приостановил работу, на месте работают специалисты, оценивающие ущерб, и сотрудники силовых ведомств.

При атаке дронов никто не пострадал

Оперативный штаб Краснодарского края изначально сообщал о падении одного беспилотника на территорию НПЗ. В заявлении говорилось, что в ночь с 18 на 19 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов. Сообщалось о подавлении не менее 10 дронов.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны России в свою очередь сообщало о ряде попыток ВСУ совершить теракты с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и БПЛА по объектам на российской территории.

В частности, говорилось об уничтожении ракет и дронов над Крымом, Белгородской областью и территорией Краснодарского края.

Синяговский уточнил, что при атаке дронов ВСУ никто не пострадал.

НПЗ приостановил работу после падения дронов

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев сообщил, что НПЗ приостановил работу после падения на его территорию дронов.

«В этот раз беспилотники были намного больше, чем в прошлый раз, начинены поражающими элементами», — рассказал он. По его словам, в настоящий момент проводятся следственные мероприятия, после которых специалисты будут осматривать оборудование и дадут оценку ущербу.

Еще одна попытка атаки Славянского НПЗ была совершена в марте. Тогда на нефтезаводе произошел пожар из-за падения нейтрализованного дрона, один человек получил сердечный приступ, спасти его не удалось.

Все работники завода были эвакуированы, в тушении пожара участвовали более 80 человек и 25 единиц техники.