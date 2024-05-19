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08:40, 19 мая 2024Россия

В России уничтожили за ночь более 60 украинских беспилотников. Какие регионы подверглись обстрелу?

Минобороны РФ: ПВО сбили девять ракет ATACMS и один БПЛА в Крыму

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Беспилотники пытались атаковать гражданские объекты

В публикации уточняется, что украинские военные ночью пытались атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов региона. Были подавлены не менее десяти дронов.

В Кущевском районе из-за падения одного беспилотника произошел локальный пожар, который не затронул территорию населенных пунктов. На данный момент спасатели ликвидируют возгорание, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Один из дронов упал на нефтеперерабатывающий завод

При этом один из дронов упал в Славянске-на-Кубани на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Возгорания также не зафиксированы.

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Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.

Всего за ночь в России был уничтожен 61 беспилотник

Позже в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник в трех регионах России.

61
беспилотник ВСУ

уничтожили за ночь в России

В частности, дежурные средства ПВО ликвидировали девять ракет и один беспилотник над Крымом, три дрона над территорией Белгородской области. Пятьдесят семь БПЛА были уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем.

Кроме того, над Черным морем был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Предполагается, что именно он наводит дроны ВСУ, которые пытаются атаковать объекты на территории России.

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      Марина Совина
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