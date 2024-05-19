Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:24, 19 мая 2024Россия

Над Черным морем заметили американский беспилотник

Shot: американский беспилотник RQ-4 Global Hawk летает над Черным морем.

Фото: Reuters

Американский разведывательный БПЛА беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk заметили над Черным морем. Об этом написал Telegram-канал Shot.

В публикации предполагается, что именно американский Global Hawk наводит беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются атаковать объекты на территории России.

Global Hawk вылетел накануне около 22:00 по московскому времени с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. В течение нескольких часов он летает над нейтральным воздушным пространством.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались атаковать Кубань. Не менее десяти дронов стремились нанести удары по гражданским объектам на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

      Российские военные призвали ВСУ сдаться в плен на авдеевском участке

      В Белгородской области сбили еще один беспилотник

      Над Черным морем заметили американский беспилотник

      МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

      Украинские беспилотники пытались атаковать Кубань

      На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упал украинский дрон

      На Выборгской нефтебазе произошел хлопок

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      Немецкий офицер усомнился в силах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше