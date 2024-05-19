Украинские беспилотники пытались атаковать Кубань

Оперштаб: не менее 10 дронов атаковали ночью объекты в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Уточняется, что украинские военные ночью пытались атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов. Были подавлены не менее 10 дронов.

«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.