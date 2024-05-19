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04:16, 19 мая 2024Россия

Беспилотники ВСУ попытались атаковать аэродром в российском регионе

Baza: беспилотники ВСУ атаковали аэродром в станице Кущевская, работает ПВО

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В публикации уточняется, что работает система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно предварительным данным, аэродром в станице Кущевская пытались атаковать минимум пять беспилотников. Официальной информации пока нет.

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      Марина Совина
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