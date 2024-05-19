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03:57, 19 мая 2024Россия

В Ленинградской области раздались взрывы

Baza: после звуков взрывов в Выборге Ленинградской области начался пожар

Фото: Telegram-канал Shot

Очевидцы сообщили, что в городе Выборг Ленинградской области прогремели взрывы. Об этом написал Telegram-канал Baza.

После звуков взрывов в районе местной нефтебазы начался пожар. Причины возгорания не называются, как и другие подробности произошедшего.

В свою очередь, Telegram-канал Shot уточнил, что взрыв произошел около 2:50 по московскому времени, от него затряслись стекла в рамах. После этого стал виден столб дыма и пожар. Официальных данных о происшествии и причине возгорания пока нет.

Ранее сообщалось, что при взрыве на территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге пострадали семь военных. Согласно докладу с места происшествия, при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны.

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      Марина Совина
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