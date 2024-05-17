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21:36, 17 мая 2024Россия

Семь военных пострадали при взрыве в Петербурге

МО: в академии Буденного в Петербурге от взрыва боеприпаса пострадали 7 военных

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Минобороны подтвердило, что 17 мая около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали семь военных. Об этом заявили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

Инцидент произошел во время очистки одного из подвальных помещений, когда мусор погружали в контейнер, раздался взрыв. После этого семерых пострадавших военнослужащих доставили в медучреждение Минобороны РФ, им оказывают медицинскую помощь.

Согласно докладу с места событий, произвольно сдетонировавший боеприпас оказался 76-миллиметровым снарядом времен Великой Отечественной войны. Представители командования Ленинградского военного округа проводят работу для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что местный житель рассказал дежурной службе о хлопке на Тихорецком проспекте на территории Военной академии связи имени Буденного. На место происшествия выехали профильные службы.

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      Александра Синицына
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