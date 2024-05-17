Взрыв в Петербурге прогремел на территории военной академии

РИА Новости: взрыв в Петербурге прогремел на территории Военной академии связи

Представитель пресс-службы администрации Калининского района Санкт-Петербурга сообщила, что местный житель рассказал дежурной службе о хлопке на Тихорецком проспекте на территории Военной академии связи имени Буденного. Об этом передает РИА Новости.

По данным источника, на место происшествия выехали профильные службы. Отмечается, что власти города не получали массовых сообщений о хлопке от жителей Калининского района.

По данным Telegram-канала «112», в подвале здания военной академии взорвался боеприпас.

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Петербург пострадали пять человек. Двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.