При атаке беспилотников на Петербург пострадали пять человек

«112»: беспилотники атаковали Санкт-Петербург, пять человек пострадали

Пять человек пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По их данным, двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Иных подробностей авторы канала не привели. Официальных комментариев на данный момент нет.

Дополнение: по уточненным данным «112», в подвале здания военной академии взорвался боеприпас.

Беспилотники впервые атаковали Петербург и Ленинградскую область в середине января 2024 года. В марте сообщалось, что в окрестностях города Кириши Ленинградской области российскими средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.