При атаке беспилотников на Петербург пострадали пять человек
«112»: беспилотники атаковали Санкт-Петербург, пять человек пострадали
Пять человек пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По их данным, двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
Иных подробностей авторы канала не привели. Официальных комментариев на данный момент нет.
Дополнение: по уточненным данным «112», в подвале здания военной академии взорвался боеприпас.
Беспилотники впервые атаковали Петербург и Ленинградскую область в середине января 2024 года. В марте сообщалось, что в окрестностях города Кириши Ленинградской области российскими средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.