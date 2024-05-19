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04:55, 19 мая 2024Россия

На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упал украинский дрон

Оперштаб: на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упал украинский дрон

Фото: Abed Rahim Khatib / Global Look Press

На территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани упал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале Оперштаб региона.

Как отметили военные, украинская сторона предприняла попытку атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь с 18 на 19 мая. «В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ», — указали в оперативном штабе.

По предварительным данным, пожара, разрушений и пострадавших нет.

В марте в Самарской области возле Новокуйбышевского НПЗ обнаружили и принудительно посадили беспилотник с бомбой. Дрон нес на себе 50 килограммов тротила, размах его крыльев составлял три метра.

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      Марина Совина
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