Беспилотник с 50 килограммами тротила нашли у российского нефтезавода

Mash: у НПЗ в Самарской области нашли дрон с 50 килограммами тротила

Беспилотник с 50 килограммами тротила нашли у Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, дрон нашли вечером в воскресенье, 24 марта, во время прочесывания территории леса близ НПЗ. Беспилотник самолетного типа лежал в 40 метрах от завода — его размах крыльев составлял три метра.

Предварительно, беспилотник подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Обстоятельства падения дрона устанавливаются.

Днем ранее, 24 марта, беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. В результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Никто не пострадал.