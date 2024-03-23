Губернатор Азаров: беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, в ночь с пятницы на субботу, с 22 на 23 марта, дроны совершили атаки на НПЗ региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Никто не пострадал.

«По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить», — подчеркнул глава региона.

17 марта беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Славянском районе Краснодарского края. Дроны были нейтрализованы. В результате падения одного из аппаратов возник пожар.