Власти подтвердили обнаружение дрона с бомбой возле нефтезавода под Самарой

Власти подтвердили обнаружение БПЛА с бомбой возле НПЗ в Самарской области

В Самарской области возле Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) обнаружили и принудительно посадили беспилотник с бомбой. Это подтвердили в правительстве российского региона, передает «Интерфакс».

Ранее об этом сообщал Mash. По его информации, дрон нес на себе 50 килограммов тротила, размах его крыльев составлял три метра.

«На территории Новокуйбышевска был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки 23 марта», — сообщили в пресс-службе правительства.

Там добавили, что боевую часть дрона обезвредили, после чего доставили на полигон для дальнейшего уничтожения. Угрозы для жизни жителей Новокуйбышевска нет.

Беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в воскресенье, 24 марта. В результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Никто не пострадал.