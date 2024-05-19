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07:32, 19 мая 2024Россия

Военные уничтожили 61 беспилотник в трех регионах России

ПВО РФ уничтожили за ночь девять ракет ATACMS и 61 беспилотник в трех регионах

Фото: Unsplash

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник в трех регионах России. Об этом сообщило Минобороны страны в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что военные пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с использованием ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. В частности, дежурные средства ПВО уничтожили девять ракет над Крымом, три дрона над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА были ликвидированы и перехвачены над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались атаковать Кубань. «В Славянске-на-Кубани один из дронов упал на территории НПЗ.

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      Марина Совина
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