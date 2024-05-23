Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Татарстаном

Минобороны: беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном

Беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был перехвачен около 14:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны при попытке атаковать один из объектов на территории России.

Уничтоженный дрон относится к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать на пути к цели сотни километров.

23 мая жители Татарстана заявили об атаке беспилотников. Перед аэропорты Нижнекамска и Казани закрыли воздушное пространство, а над двумя нефтеперерабатывающими предприятиями региона включили сигнал тревоги. Об уничтожении беспилотника также сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев, отметив, что инцидент не имел последствий на земле.