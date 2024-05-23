Летевшие в Казань самолеты перенаправили в другие города

Летевшие в Казань самолеты перенаправили в Самару, Ульяновск и Чебоксары

Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в другие города. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани этого российского города.

Отмечается, что лайнеры прибудут в Самару, Ульяновск, Чебоксары и московский аэропорт Внуково. В источнике также говорится, что в Казани с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Временные ограничения ввели в аэропорту Казани в четверг, 23 мая, с 11:30 по московскому времени. В Росавиации пояснили, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Позже аэропорт еще одного российского города, Нижнекамска, тоже приостановил работу.

