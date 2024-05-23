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12:21, 23 мая 2024Путешествия

В аэропорту российского города ввели временные ограничения для полетов

Росавиация: работа аэропорта Казани временно ограничена в целях безопасности

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

В аэропорту Казани ввели временные ограничения для полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань этого российского города приостановила работу с 11:30 (совпадает с мск) четверга, 23 мая. Кореняко пояснил, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры.

Аэропорт Казани уже приостанавливал прием и отправку рейсов 15 мая. Тогда авиагавань закрыли из-за предполагаемой угрозы воздушной атаки. Из-за закрытия неба на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

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      Алина Черненко
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