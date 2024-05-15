Небо над двумя городами России закрыли из-за угрозы воздушной атаки

Baza: небо над Казанью и Нижнекамском закрыли из-за угрозы воздушной атаки

Небо над двумя российскими городами — Казанью и Нижнекамском — закрыли из-за предполагаемой угрозы воздушной атаки. Об этом в среду, 15 мая, сообщает издание Baza в Telegram.

Авиагавани двух городов некоторое время не будут отправлять и принимать рейсы. В настоящее время вылета и прилета ожидают уже несколько рейсов.

Источник отмечает, что в Татарстане был сбит беспилотник.

Ранее в самолет Embraer ERJ-195 авиакомпании Austrian Airlines ударила молния. Нештатная ситуация случилась с летевшим из Вены в Неаполь лайнером спустя примерно 40 минут после начала рейса.

