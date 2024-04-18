В самолет с пассажирами на борту ударила молния

Airportia: в летевший из Вены в Неаполь самолет ударила молния

В самолет Embraer ERJ-195 авиакомпании Austrian Airlines ударила молния. Об этом пишет портал Airportia.

Инцидент произошел с летевшим из Вены в Неаполь лайнером в понедельник, 15 апреля, спустя примерно 40 минут после начала рейса. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пассажиры.

Случившееся побудило экипаж прекратить набор высоты и вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее российская туристка попыталась открыть дверь самолета в небе и угодила в полицию. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Сочи самолета с 26-летней жительницей Санкт-Петербурга.