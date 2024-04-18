Россиянка попыталась открыть дверь самолета в небе и угодила в полицию

Туристка из Петербурга попыталась открыть дверь самолета и угодила в полицию

Российская туристка попыталась открыть дверь самолета в небе и угодила в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент случился на борту летевшего из Сочи самолета с 26-летней жительницей Санкт-Петербурга. Отмечается, что девушка в состоянии алкогольного опьянения зашла на борт лайнера и закурила электронную сигарету.

Когда бортпроводники сказали ей, что курить в салоне воздушного судна запрещено, она демонстративно встала с места, ушла в хвост самолета и попыталась открыть запасную дверь.

«Когда буянившую даму пытались скрутить, она несколько раз пнула стюардесс по ногам, — говорится в сообщении. — Пилотам пришлось совершить экстренную посадку в Саратове, чтобы передать агрессивную пассажирку полицейским».

На суде россиянка признала вину и заявила, что не помнит всех событий. Судья назначил ей 300 часов обязательных работ. По данным источника, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее в апреле летевший в Оренбург самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Нижнего Новгорода Bombardier CRJ200. Один из пассажиров почувствовал недомогание во время полета.