Летевший в Оренбург самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте

Aviaincident: летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира

Летевший в Оренбург самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Нижнего Новгорода Bombardier CRJ200 в среду, 17 апреля. По данным источника, один из пассажиров почувствовал недомогание во время полета.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром, сигналы «Срочность» и «Бедствие» он не объявлял.

В результате лайнер приземлился в аэропорту Самары, посадка прошла благополучно. Экипаж запросил для больного скорую помощь по прибытии.

Ранее летевший в Москву самолет со 188 пассажирами на борту резко сменил курс и экстренно сел в другом месте. Инцидент случился в воздушным судном, следовавшим из Калининграда в российскую столицу, во вторник, 16 апреля. Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность.