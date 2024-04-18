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15:18, 18 апреля 2024Путешествия

Летевший в Оренбург самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте

Aviaincident: летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Оренбург самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Нижнего Новгорода Bombardier CRJ200 в среду, 17 апреля. По данным источника, один из пассажиров почувствовал недомогание во время полета.

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Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром, сигналы «Срочность» и «Бедствие» он не объявлял.
В результате лайнер приземлился в аэропорту Самары, посадка прошла благополучно. Экипаж запросил для больного скорую помощь по прибытии.

Ранее летевший в Москву самолет со 188 пассажирами на борту резко сменил курс и экстренно сел в другом месте. Инцидент случился в воздушным судном, следовавшим из Калининграда в российскую столицу, во вторник, 16 апреля. Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность.

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      Фариза Бацазова
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