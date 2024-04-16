Летевший в Москву самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте

Летевший в Москву самолет со 188 пассажирами на борту экстренно сел в Петербурге

Летевший в Москву самолет со 188 пассажирами на борту резко сменил курс и экстренно сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Нештатная ситуация произошла с воздушным судном, следовавшим из Калининграда в российскую столицу, во вторник, 16 апреля. Причина вынужденной посадки — техническая неисправность. По данным источника, во время полета в салоне лайнера выпали кислородные маски.

Отмечается, что пилоты приняли решение следовать в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. В момент происшествия на борту судна находились 188 пассажиров и 8 членов экипажа. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

Ранее пилот российской авиакомпании случайно пролил чай на панель приборов в самолете. В результате сгорел блок системы предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе TCAS, а в кабине пилотов появился запах гари. Инцидент произошел на борту Airbus A320, летевшего из Сочи в Москву утром 12 апреля незадолго до посадки.