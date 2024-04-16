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13:07, 16 апреля 2024Путешествия

Пилот самолета с россиянами на борту случайно пролил чай на панель приборов

Пилот летевшего из Сочи в Москву самолета пролил чай на панель приборов

Фото: Mehrdad Samak-Abedi / Globallookpress.com

Пилот российской авиакомпании случайно пролил чай на панель приборов в самолете. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел на борту Airbus A320, летевшего из Сочи в Москву утром 12 апреля незадолго до посадки. В результате сгорел блок системы предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе TCAS, а в кабине пилотов появился запах гари.

«После его выключения запах пропал, задымления при этом не было, — говорится в сообщении. — Экипаж доложил о сгоревшем блоке TCAS и запахе диспетчеру, который подтвердил отсутствие информации о высоте полета».

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Пилоты запросили у него приоритетный заход на посадку. В столичном аэропорту был объявлен сигнал тревога с синим кодом. Отмечается, что приземление в авиагавани назначения прошло благополучно. Лайнер отстранили от полетов для оценки технического состояния. После замены пульта ATC/TCAS борт допустили к дальнейшей эксплуатации. К расследованию произошедшего приступила комиссия Росавиации.

Ранее самолет крупнейшей израильской авиакомпании El Al потерял связь с диспетчерами в небе. Непредвиденная ситуация с летевшим из Тель-Авива в Цюрих Boeing 737–800 произошла 12 апреля незадолго до приземления.

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