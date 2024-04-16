Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:26, 16 апреля 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту потерял связь с диспетчерами в небе

AeroInside: летевший в Цюрих самолет El Al потерял связь с диспетчерами в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет крупнейшей израильской авиакомпании El Al потерял связь с диспетчерами в небе. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация с летевшим из Тель-Авива в Цюрих Boeing 737–800 произошла 12 апреля незадолго до приземления. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пассажиры. «Экипаж внезапно не смог связаться с центром управления воздушным движением по всем трем радиостанциям», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021

Тогда пилоты отключили транспондер (автоматический радиоприбор, посылающий данные о местонахождении лайнера на радары диспетчеров — прим. «Ленты.ру») и продолжили безопасную посадку.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair попытались ослепить лазером зеленого цвета в небе. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Перми в Тюмень лайнером 14 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

      В Петербурге студент назвал русских «самой убогой нацией» и поблагодарил Гитлера

      В России вырос рынок парфюмерии и косметики

      Драка между россиянином и сотрудником «Бургер Кинга» попала на видео

      Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

      Начало третьей мировой войны связали с вовлечением Запада на Украину

      В российском городе создадут арт-объекты из мусора

      Над российским регионом сбили воздушный шар ВСУ

      В двух районах российского региона объявили срочную эвакуацию

      Мужчина поймал летящую шайбу во время хоккейного матча и спас ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше