Самолет с пассажирами на борту потерял связь с диспетчерами в небе

AeroInside: летевший в Цюрих самолет El Al потерял связь с диспетчерами в небе

Самолет крупнейшей израильской авиакомпании El Al потерял связь с диспетчерами в небе. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация с летевшим из Тель-Авива в Цюрих Boeing 737–800 произошла 12 апреля незадолго до приземления. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пассажиры. «Экипаж внезапно не смог связаться с центром управления воздушным движением по всем трем радиостанциям», — говорится в сообщении.

Тогда пилоты отключили транспондер (автоматический радиоприбор, посылающий данные о местонахождении лайнера на радары диспетчеров — прим. «Ленты.ру») и продолжили безопасную посадку.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair попытались ослепить лазером зеленого цвета в небе. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Перми в Тюмень лайнером 14 апреля.

