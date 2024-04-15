Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 15 апреля 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Aviaincident: пилотов авиакомпании Utair попытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair попытались ослепить лазером зеленого цвета в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Перми в Тюмень лайнером в воскресенье, 14 апреля. Отмечается, что в этот момент на борту воздушного судна находились пассажиры.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

Несмотря на произошедшее члены экипажа приняли решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в Тюмени. Никто не пострадал.

В воскресенье, 14 апреля, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Москвы в Душанбе, подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира на борту. Один из пассажиров потерял сознание во время полета.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Израиль стал жертвой». Макрон объяснил, почему Израиль допустили на Олимпиаду, а Россию — нет

      Россиянок предупредили об опасности популярной бьюти-процедуры

      Стала известна просьба Шольца Си Цзиньпину по России и Украине

      Шуфутинский рассказал о причине отказа петь «3 сентября» на протяжении 10 лет

      Кологривый вышел на публику в очках за 130 тысяч рублей

      Китаец попытался вывезти из России крупнейшую за полвека партию трепанга

      В России поддержали удвоение пенсий для одной категории граждан

      Глава МИД Британии надоел американским конгрессменам из-за Украины

      Израиль отложил начало операции в Рафахе из-за атаки Ирана

      Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва — Петербург

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше