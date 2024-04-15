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15:08, 15 апреля 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал срочности из-за больного пассажира

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Душанбе самолетом в воскресенье, 14 апреля. Отмечается, что один из пассажиров потерял сознание во время полета.

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По данным источника, командир воздушного судна принял решение следовать в авиагавань вылета. В результате самолет совершил благополучную посадку в столичном аэропорту. Члены экипажа запросили для пострадавшего мужчины реанимацию.

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения попытался пройти на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково и застрял в колючей проволоке. Инцидент произошел с 36-летним жителем Санкт-Петербурга Павлом Т.

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      Фариза Бацазова
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