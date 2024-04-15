Пьяный россиянин пытался пройти на взлетную полосу и застрял в колючей проволоке

Россиянин пытался пройти на летное поле в Пулково и застрял в колючей проволоке

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения попытался пройти на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково и застрял в колючей проволоке. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с 36-летнем жителем Санкт-Петербурга Павлом Т. Сотрудники авиагавани в ходе патрулирования заметили висящего на заборе человека. Позже они выяснили, что пьяный мужчина решил проникнуть на летное поле и зацепился за ограждение.

«Самостоятельно выбраться из колючей проволоки мужчина уже не смог, — говорится в сообщении. — На место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь». Отмечается, что серьезных травм нарушитель не получил, однако теперь ему грозят проблемы с законом.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош на рейсе Ethiopian Airlines из Танзании в Россию. Нештатная ситуация произошла на борту самолета, который следовал в столичный аэропорт Домодедово из-за границы в ночь с 5 на 6 апреля.