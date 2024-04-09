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14:19, 9 апреля 2024Путешествия

Пьяный россиянин избил пассажиров самолета на рейсе из-за границы

Mash: россиянин избил пассажиров на рейсе Ethiopian Airlines из Танзании

Пьяный россиянин устроил дебош на рейсе Ethiopian Airlines из Танзании в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Нештатная ситуация произошла на борту самолета, который следовал в столичный аэропорт Домодедово из-за границы в ночь с 5 на 6 апреля. По данным источника, пассажир выпил и стал вести себя агрессивно.

Он ходил по салону, срывал занавески в бизнес-классе и бил попутчиков. Два боксера смогли утихомирить дебошира. «Пока вырывался, ударил женщину в соседнем кресле», — сказано в публикации.

Отмечается, что в Москве неуправляемого пассажира встретила полиция. В отношении него составили административный протокол.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» учинил беспорядки в поезде из Краснодара в Сочи. Мужчина попытался закурить в салоне и начал приставать к попутчикам.

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      Мария Борисова
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