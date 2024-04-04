Бывший боец ЧВК «Вагнер» устроил дебош в поезде и начал угрожать попутчикам

Бывший боец ЧВК «Вагнер» устроил дебош в «Ласточке» и был снят с поезда

Россиянин устроил дебош в поезде и был снят с рейса. Подробностями поделилось издание Baza.

Нештатная ситуация произошла на скоростной «Ласточке», которая следовала из Краснодара в Сочи. По данным источника, мужчина представился бывшим бойцом частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» и начал приставать к попутчикам. Он заявил, что вышел из тюрьмы на свободу благодаря военному контракту.

На записи с места происшествия видно, что дебошир попытался закурить в салоне и начал угрожать человеку, который снимал происходящее на телефон. В результате на одной из ближайших станций мужчину сняли с поезда и передали полиции.

Ранее другой россиянин устроил пьяный дебош в поезде из Новокузнецка в Томск. Когда мужчину вывели на улицу, он упал на колени и громко возмутился, что ему не дали продолжить путь.