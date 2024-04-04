Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:36, 4 апреля 2024Путешествия

Бывший боец ЧВК «Вагнер» устроил дебош в поезде и начал угрожать попутчикам

Бывший боец ЧВК «Вагнер» устроил дебош в «Ласточке» и был снят с поезда

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россиянин устроил дебош в поезде и был снят с рейса. Подробностями поделилось издание Baza.

Нештатная ситуация произошла на скоростной «Ласточке», которая следовала из Краснодара в Сочи. По данным источника, мужчина представился бывшим бойцом частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» и начал приставать к попутчикам. Он заявил, что вышел из тюрьмы на свободу благодаря военному контракту.

На записи с места происшествия видно, что дебошир попытался закурить в салоне и начал угрожать человеку, который снимал происходящее на телефон. В результате на одной из ближайших станций мужчину сняли с поезда и передали полиции.

Ранее другой россиянин устроил пьяный дебош в поезде из Новокузнецка в Томск. Когда мужчину вывели на улицу, он упал на колени и громко возмутился, что ему не дали продолжить путь.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Киев подтвердил гибель штурмовиков 128-й бригады спустя пять месяцев. От прилета ракеты погибло более 30 бойцов ВСУ

      Бывший боец ЧВК «Вагнер» устроил дебош в поезде и начал угрожать попутчикам

      В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

      Раскрыт способ быстро подготовить почву в теплице для рассады

      Российский студент уронил перчатку со спрятанным мефедроном и попался полиции

      «Сулящего бедствия» сельдяного короля поймали перед землетрясением на Тайване

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки книги

      Российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды

      Huawei завершила продажу компании Honor

      В России прокомментировали создание совместной миссии НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше