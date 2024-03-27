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16:21, 27 марта 2024Путешествия

Россиянин устроил дебош в поезде, обругал попутчиков и попал на видео

В Кемеровской области пьяного россиянина сняли с поезда за дебош

Пьяный пассажир устроил дебош в российском поезде и был снят с рейса. Задержание россиянина попало на видео, которое публикует Telegram-канал «Транспортная полиция Сибири».

37-летний мужчина начал неадекватно вести себя по пути из Новокузнецка в Томск. Он стал нецензурно выражаться и обругал попутчиков и проводника поезда. Успокоить россиянина не получалось, поэтому бригада обратилась в полицию на станцию Белово в Кемеровской области.

Правоохранители вывели дебошира из проезда и проводили в дежурную часть. На записи видно, что мужчина упал на колени и громко возмутился, что ему не дали продолжить путь. «Купишь новый билет и поедешь», — ответил ему один из полицейских.

В отношении россиянина составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Другой россиянин отказался сидеть в самолете с попутчиком из-за того, что у того якобы была плохая аура. Сначала он за доплату пересел на другое место, а потом ударил соседа в глаз.

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      Мария Борисова
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