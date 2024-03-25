Россиянин отказался сидеть в самолете с соседом с плохой аурой и подрался с ним

Россиянин подрался с попутчиком в летевшем из Москвы в Астрахань самолете

Россиянин отказался сидеть в самолете с попутчиком из-за плохой ауры и подрался с ним. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в лайнере, летевшем из Москвы в Астрахань, в воскресенье утром, 24 марта. Во время посадки пассажиров на борт сидевший в 15-м ряду мужчина начал оскорблять соседа слева.

«Он подозвал стюардессу и сказал ей, что не хочет сидеть рядом с этим попутчиком "из-за плохой ауры", — говорится в сообщении. — Ему предложили другое место — доплатив, мужчина пересел в свободное кресло в 11-м ряду».

По данным источника, сосед, в свою очередь, старался не обращать внимания на дебошира. После вылета самолета нарушитель не успокоился и снова принялся задирать попутчика, а затем и вовсе ударил его в глаз. Между мужчинами завязалась драка.

Потасовку удалось остановить рядом сидящим пассажирам. Отмечается, что члены экипажа доложили о произошедшем командиру воздушного судна, который решил передать мужчин полицейским по прилете в Астрахань.

После приземления лайнера в авиагавани назначения правоохранители поднялись на борт, выслушали объяснения бортпроводников и забрали обоих пассажиров. Уточняется, что от медицинской помощи пострадавший отказался.

Ранее в марте пьяная россиянка устроила дебош на борту вылетающего в Москву самолета и угодила в полицию. Незадолго до вылета лайнера из Горно-Алтайска в столицу 44-летняя пассажирка начала вести себя неадекватно и нецензурно выражаться в адрес членов экипажа и попутчиков.

