Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

Россиянку сняли с рейса из Горно-Алтайска в Москву за пьяный дебош

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош на борту вылетающего в Москву самолета и угодила в полицию. Об этом пишет «Интерфакс».

Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Горно-Алтайска. В местном линейном управлении МВД сообщили, что незадолго до вылета в столицу 44-летняя пьяная жительница Ленинградской области начала вести себя неадекватно и нецензурно выражаться в адрес членов экипажа и попутчиков.

На замечания дебоширка не реагировала, поэтому бортпроводникам пришлось обратиться к правоохранителям. В результате нарушительницу сняли с рейса и доставили в дежурную часть полиции. Отмечается, что в отношении нее составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Ранее в марте у летевшего из Турции в Россию самолета авиакомпании «Азимут» треснуло лобовое стекло во время полета. Непредвиденная ситуация произошла на борту пассажирского лайнера, следовавшего из Антальи в Сочи.