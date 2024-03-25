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13:11, 25 марта 2024Путешествия

Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

Россиянку сняли с рейса из Горно-Алтайска в Москву за пьяный дебош

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош на борту вылетающего в Москву самолета и угодила в полицию. Об этом пишет «Интерфакс».

Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Горно-Алтайска. В местном линейном управлении МВД сообщили, что незадолго до вылета в столицу 44-летняя пьяная жительница Ленинградской области начала вести себя неадекватно и нецензурно выражаться в адрес членов экипажа и попутчиков.

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На замечания дебоширка не реагировала, поэтому бортпроводникам пришлось обратиться к правоохранителям. В результате нарушительницу сняли с рейса и доставили в дежурную часть полиции. Отмечается, что в отношении нее составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Ранее в марте у летевшего из Турции в Россию самолета авиакомпании «Азимут» треснуло лобовое стекло во время полета. Непредвиденная ситуация произошла на борту пассажирского лайнера, следовавшего из Антальи в Сочи.

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      Фариза Бацазова
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